Zuerst revolutionär, ist die Idee von veganem/vegetarischem Fleischersatz mittlerweile nicht mehr bahnbrechend. Beyond Meat kreierte mit den Burger Patties einen regelrechten Hype. Dieser Hype hat sich auch auf die Aktie übertragen und so ist Beyond Meat einer der spektakulärsten Börsengänge in 2019. Zeitweise hatte die Aktie die Grenze von 200 Euro überschritten. Mittlerweile ist der Hype vorbei und eine neue Konkurrenz erhebt sich. Es ist vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...