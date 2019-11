Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts auf "Neutral" belassen. Die branchenwichtigen Verkaufstage Black Friday und Cyber Monday dürften in Europa weiter an Bedeutung gewinnen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Zalando und anderen Wettbewerbern rechnet er in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft mit einem guten Wachstum aber rückläufigen Bruttomargen./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-11-15/20:35

ISIN: DE000ZAL1111