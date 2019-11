SAN FRANCISCO, Nov. 15, 2019, einer der weltweit größten Anbieter von Nachrichten- und Social-Daten, gibt heute bekannt, dass er ein Startanbieter bei AWS Data Exchange ist, einem neuen Dienst, der es Millionen von Kunden Amazon Web Services (AWS) leicht macht, Daten von Drittanbietern sicher in der Cloud zu finden, zu abonnieren und zu nutzen.

"Wir freuen uns, Meltwater bei AWS Data Exchange begrüßen zu dürfen", sagte Stephen Orban, General Manager von AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. "Da der Markt nach mehr externen Daten zur Ergänzung interner Datensätze verlangt, können Kunden von AWS Data Exchange nun die Daten von Meltwater nutzen, um eine bessere Transparenz in der Welt um sie herum zu erhalten, damit sie besser informierte Entscheidungen treffen können."

Mit AWS Data Exchange können Kunden aus allen Branchen die Datenprodukte von Meltwater nutzen, um mehrere Geschäftsprozesse zu unterstützen. So können Investoren beispielsweise potenzielle Handelschancen identifizieren, indem sie tägliche Veränderungen in der Medienberichterstattung und Stimmung für Unternehmen verfolgen und Portfolios neu ausrichten, die auf sich ändernden Stimmungs- und Geschäftsereignissen in verschiedenen Branchen basieren. Medien- und Entertainment-Produktionsteams können Talent- und Programmentscheidungen treffen, indem sie Veränderungen in der täglichen Medienberichterstattung und der Stimmung für TV-Streamingplattformen und Flagship-Shows verfolgen und gleichzeitig fundiertere Sponsoring- und Werbeentscheidungen treffen, indem sie die Berichterstattung für verschiedene Prominente verfolgen. Gesundheits- und Life-Science-Organisationen können die Medienberichterstattung über wichtige Medikamentenklassen und den entsprechenden Markt verfolgen.

"Meltwater glaubt an den Wert von Unternehmen, die Online-Daten nutzen, um besser informierte Entscheidungen zu treffen und in ihren Märkten wettbewerbsfähiger zu werden. Historisch gesehen haben wir PR- und Kommunikationsabteilungen die Erkenntnisse zur Verfügung gestellt, die sie benötigen, um an der Spitze zu bleiben, aber mit der Einführung unserer abgeleiteten Datensätze in AWS Data Exchange bringen wir diese Expertise in Abteilungen wie Business Intelligence, Competitive Intelligence, Marketing und Legal ein, die diese Daten nutzen und Erkenntnisse zu ihrem Vorteil gewinnen können", sagte Leor Distenfeld, Executive Director bei Outside Insight bei Meltwater.

Tim Barker, Head of Product bei Fairhair.ai bei Meltwater, erklärt: "Wir freuen uns, einer der ersten Anbieter von AWS Data Exchange zu sein, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, Geschäftsinformationen über diese neuen verpackten Datenprodukte zu erhalten, die das Beste aus unseren Content- und KI-Funktionen kombinieren. AWS Data Exchange ergänzt das Produkt- und Dienstleistungsangebot, das wir bereits an über 32.000 Kunden liefern, und bietet uns einen spannenden neuen Weg, um Datenpaketprodukte schnell zu entwickeln und bereitzustellen, die den Markt- und individuellen Kundenanforderungen entsprechen".

Meltwater und AWS Data Exchange können Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützen, ihre datengesteuerten Strategien durch den Zugriff auf eine neue Reihe von Datenpaketprodukten zu unterstützen. Mit über 500 Millionen neuen Dokumenten, die täglich hinzugefügt werden, und verbesserten NLP-Anreicherungen, die darüber hinausgehen, werden diese Datensätze den Kunden von AWS Data Exchange wertvolle Daten liefern, die sie bei der Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie unterstützen. Weitere Informationen erhalten Siehier.

Über Meltwater

Meltwater, ein Pionier von Media Intelligence und jetzt Outside Insight, bietet Unternehmen die Informationsüberlegenheit, die sie benötigen, um sich erfolgreich zu behaupten. Mehr als 32.000 Unternehmen nutzen die Media Intelligence von Meltwater, um bei Milliarden von Online-Gesprächen die Übersicht zu behalten und relevante Erkenntnisse für die strategische Führung ihrer Marken zu gewinnen. Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Datenanalyse widmet sich Meltwater dem persönlichen, globalen Service, der auf der lokalen Expertise von 55 Büros auf sechs Kontinenten basiert. Meltwater engagiert sich auch für die Förderung des datenwissenschaftlichen Ökosystems durch MEST, ein panafrikanisches Unternehmensprogramm und Inkubator, und Shack15, eine globale Data-Science-Community. Erfahren Sie mehr auf meltwater.com.

Kontakt

dataproducts@meltwater.com