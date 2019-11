Alpha Prime bietet einzigartige Kombination aus Sichtfeld, Reichweite, hoher Auflösung, Klarheit und Betriebsleistung

Velodyne Lidar, Inc. stellte heute Alpha Prime vor, den Lidarsensor der nächsten Generation, der die patentierte Surround-View-Technologie von Velodyne nutzt, um höchste Leistungsanforderungen für die autonome Mobilitätsindustrie in einem Sensor zu erfüllen. Der Sensor ist eine unübertroffene Lösung bezüglich Wahrnehmung, Sichtfeld und Reichweite für autonome Märkte wie Transport, Frachtverkehr und Robotik. Der Alpha Prime bietet eine neue Dimension der Energieeffizienz und ist ab sofort zur Bestellung und Lieferung verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191115005532/de/

Velodyne Alpha Prime is an unmatched solution in perception, field-of-view and range for autonomous markets including transportation, trucking and robotics. (Photo: Velodyne Lidar)