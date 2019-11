Wenn man einen Blick auf den Kursverlauf der türkischen Lira gegen den US-Dollar wirft, wird schnell klar, dass die Lira seit Sommer letzten Jahres wie in einer Wäschetrommel durchgeschüttelt wurde. Wegen dem Einmarsch in Syrien drohte US-Präsident Trump mit der Vernichtung der türkischen Wirtschaft. Die Äußerungen des US-Präsidenten gegenüber der Türkei lösten eine Kapitalflucht aus, die sich derzeit zwar etwas beruhigt hat, aber noch weit von einer Lösung entfernt ist.Und so spiegeln sich in der Kursbewegung der türkischen Lira auch die Schachzüge einer größeren geopolitischen Auseinandersetzung, in der die strategische Lage der Türkei eine wichtige Rolle spielt. Weitere Akteure sind Russland und China. Gerade erst transferierte China im Juni 2019 rund 1 Mrd. Dollar in die Türkei. Die strategische Politik Chinas stabilisiert die Lira, wenngleich die Interessenkonflikte weiter einer Lösung harren. Doch in Turbulenzen lassen sich eben Reserven zu höherem politischen Mehrwert umwandeln, wie auch der altchinesische Militärstrategie Sun Tse bereits erkannte und der bei der langfristigen strategischen Planung chinesischer Außen(wirtschafts-)Politik eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen dürfte.

