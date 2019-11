Es gibt Megatrends, die die Welt von Aktie und Börsen derzeit in ihren Bann ziehen. Ob E-Commerce oder die Mobilität von morgen, in solchen Bereichen können langfristige Chancen lauern. Ein weiterer Megatrend ist der des digitalen Bezahlens, der vor einem gewaltigen Wachstum stehen könnte. Ein Akteur, der hier für viele Schlagzeilen sorgt, ist Wirecard (WKN: 747206). Der innovative Zahlungsdienstleister und DAX-Konzern sorgt in diesem Bereich für reichlich Furore, auch weil die "Financial Times" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...