Derzeit komme ich manchmal mächtig ins Grübeln. Denn wenn ich mir so anschaue, wie bei uns in Deutschland mit dem Thema "Mobilität der Zukunft" umgegangen wird, verstehe ich irgendwie die Welt nicht mehr. Hier wird von der Politik mit Nachdruck nur eine einzige Möglichkeit forciert und alle Alternativen werden in keiner Weise beachtet oder gefördert. Und zwar geht es anscheinend nur noch um batteriebetriebene E-Autos. Die zwei anderen Wege, um in Zukunft mobil zu sein, nämlich Fahrzeuge, die durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...