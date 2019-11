Unterföhring (ots) - Schöner Start für die zweite Staffel "Dancing on Ice": Die große Auftaktshow am Freitagabend fasziniert mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Insgesamt sehen im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauer die ersten Eistanz-Performances der Promis und Profis.SAT.1 macht dieses Wochenende zum "Dancing on Ice"-Wochenende: In der ersten Auftaktshow haben Moderator Peer Kusmagk, Influencerin Nadine Klein, Model Klaudia mit K, Männermodel André Hamann und Schauspielerin Jenny Elvers bereits ihre Eistanz-Perfomances mit ihren Profi-Partnern präsentiert. Die Jury und die Zuschauer schicken Peer Kusmagk und seine Partnerin Kat Rybkowski in die Entscheidungsrunde, das sogenannte "Skate off". Hier müssen sie gegen ein weiteres Eistanz-Paar eine Performance präsentieren, nur ein Paar erreicht die nächste Runde. Gegen wen Peer und Kat antreten müssen, entscheidet sich am Sonntag, um 20:15 Uhr, live in SAT.1.Für diese fünf Eistanz-Paare geht es am Sonntag zum ersten Mal aufsEis:- Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und JotiPolizoakis (24)- Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35)- Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)- Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)- Selfmade-Man Jens Hilbert (41) und Sabrina Cappellini (36) Rückkehr des Eistanz-Traumpaares: Die "Dancing on Ice"-Siegerin der ersten Staffel, Sarah Lombardi, wird in der SAT.1-Show am Sonntag noch einmal gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Joti Polizoakis die Eisfläche verzaubern. Das Siegerpaar tanzt ab dem 27. November bei der neuesten HOLIDAY ON ICE-Tour auf der großen Eisshowbühne, ihre neue Performance präsentieren Sarah und Joti live im TV bei "Dancing on Ice".Fotomaterial aus der Live-Show und Informationen rund um "Dancing on Ice", den Promis und Profis finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/DancingOnIce."Dancing on Ice" - Sonntag, um 20:15 Uhr und danach immer freitags, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: DancingOnIceBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 16.11.2019 (vorläufig gewichtet)~Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra Dandl, Kevin KörberTel. +49 89 9507-1169, -1187Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comKevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4441457