BCDI goes USA: Trumps Börsenrallye läuft weiter

Der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) ging am 1. Juli 2014 an den Start. Zertifikate-Anleger können mit seiner Hilfe mit nur einem Finanzprodukt, gleich mehrere sogenannte Top-Champions (Aktien im Index) handeln. Dank seiner guten Performance ist das BCDI-Zertifikat laut boerse.de seit 2016 das meistgehandelte Aktienindex-Zertifikat der Börse Stuttgart und gilt mit einem Anlagevolumen von über 100 Mio. Euro sogar als beliebtestes Aktienindex-Zertifikat in Deutschland.

Der BCDI konzentrierte sich bisher auf europäische Werte. Jetzt wurde das Konzept auf die USA übertragen. Deshalb gibt es jetzt den BCDI USA. Vontobel hat mit dem BCDI-USA-Zertifikat (WKN: VE3BAC / ISIN: DE000VE3BAC6) das passende Partizipationszertifikat aufgelegt, mit dessen Hilfe Anleger besonders leicht an der Entwicklung des BCDI USA teilhaben können. Die Initiatoren sehen den neuen BCDI USA als Index-Alternative zu S&P 500 und Dow Jones, denn die Auswahl der enthaltenen zehn Top-"Champions" aus den USA erfolgt nach Anlagequalität, statt nach Marktkapitalisierung, so die Aussage. Inwieweit zehn sicherlich gute Aktien mit 500 Wertpapieren aus einem breiten Markt mithalten können, wird die Zukunft zeigen.

US-Märkte präsentieren sich stark

Dennoch: Gerade jetzt scheint der Blick der Anleger in Richtung US-Markt angebracht zu sein. Die größte Volkswirtschaft der Welt zeigt sich trotz des Handelsstreits mit China sehr robust, während Europa mit einer etwas stärkeren Konjunkturabkühlung zu kämpfen hat. Dies wirkt sich auch auf die Entwicklung der Umsätze und Gewinne der größten US-Konzerne aus.

Gleichzeitig hat die US-Notenbank Fed die Leitzinsen seit Ende Juli bereits drei Mal gesenkt. Die Aussicht auf eine Teileinigung im Handelsstreit mit China hat die Märkte in den USA zusätzlich angekurbelt und wichtige Indizes wie den S&P 500, Dow Jones Industrial Average oder NASDAQ Composite auf neue Rekordstände gehievt. Darüber hinaus können die US-Börsen mit einigen Besonderheiten punkten:

