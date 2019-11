Während Fans und Investoren gleichermaßen gespannt auf das Debüt von Disneys (WKN:855686) Streaming-Service - Disney+ - warten, ist es vielleicht interessant, zu erfahren, dass das Unternehmen bereits im September einen Beta-Test für den Service in den Niederlanden gestartet hat. Der Soft Launch fand am 12. September in den Niederlanden statt, ohne Werbung oder die üblichen Ankündigungen, die der Meldung sicher größere Aufmerksamkeit beschert hätten. Die Ergebnisse dieses frühen Starts von Disney+ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...