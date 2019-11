Die zurückliegende Woche war für Gazprom eine durchaus bedeutende: Formal machte der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und der FDP den Weg frei für Nord Stream 2. Dabei wurde die Umsetzung einer EU-Gasrichtlinie in nationales Recht beschlossen, wodurch Rechts- und Planungssicherheit für den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline durch ein Konsortium um den russischen Energiekonzern geschaffen werden soll. Alles in Butter also für Gazprom und seine tiefliegenden Pläne in der Ostee? ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...