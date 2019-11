QIAGEN (ISIN: NL0012169213) reagierte gestern Abend um 21:20 Uhr relativ spät auf die Gerüchte über eine potentielle Übernahme durch Thermo Fsicher - vor zwei Tagen bereits kolportiert. Nachdem die Aktie auf die Gerüchte hin - erstmals wohl im HANDELSBLATT am 14.11.2019 um 11:23 Uhr veröffentlcht - Freudensprünge vollzogen hatte, warteten eigentlich alle Akteure auf Qiagen. Dieses Gerücht war offensichtlich kursbewegend und alle wollten wissen: Was ist dran? Nachdem es operativ ja in letzter Zeit nicht so gut lief, was sich natürlich auch im Aktienkurs widerspiegelte, kommt Hoffnung auf. Zumindest ...

