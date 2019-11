Die deutsche Staatsbürgerin soll dem Islamischen Staat seit Ende 2014 gedient haben. Nach der Abschiebung aus der Türkei ist sie am Freitag verhaftet worden.

Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche IS-Anhängerin bei ihrer Einreise nach Deutschland am Freitagabend festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft der Deutschen laut einer Mitteilung vom Samstag unter anderem Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) vor. Auf dem Frankfurter Flughafen waren am Freitagabend zwei von der Türkei abgeschobene Frauen mit ...

