Volkswagen will im Zuge seiner neuen Investitionsplanungsrunde für 2020 bis 2024 knapp 60 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung stecken. Mit allein 33 Milliarden Euro soll die erneut die Schlagzahl bei der Elektromobilität erhöht werden. Die knapp 60 Milliarden Euro entsprechen laut den Wolfsburgern etwas über 40 Prozent der Investitionen in Sachanlagen ...

