Die am 13.11. vorgelegten 9 Monats-Zahlen von Deutschlands mit Abstand führendem Werbungsvermarkter, der STRÖER SE & Co. KGaA (DE0007493991), zeugen von einem weiterhin ungebrochenen Wachstumstrend in allen Werbungs-Teilsegmenten des Konzerns. Und auch in das modernste und langfristig fraglos weiterhin wachstumsstabilste Zukunftssegment der Werbevermarktung, nämlich den digitalen "Out of Home / OOH"-Bereich von Werbevideos sowie Display- und Touchscreen-Werbewänden an öffentlichen Plätzen, expandiert Ströer mit zunehmender Konsequenz. Wie unter diesem Aspekt eines ungebrochenen Unternehmenswachstums deren Aktienbewertung aktuell einzustufen ist, und welche Positionierungs-Empfehlung hieraus resultiert, analysieren wir nachstehend.

