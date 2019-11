Die Panasonic Corporation nahm an der 2. China Internationalen Importmesse China (CIIE) 2019 teil, die vom 5. bis 10. November in Schanghai stattfand.

Unter dem Motto "Limitless Care for Healthy Living" (Grenzenlose Pflege für ein gesundes Leben) präsentierte Panasonic Produkte und Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden, die seine einzigartigen Gesundheitswerte widerspiegeln. Mit diesen Produkten und Lösungen für ein gesundes Leben und eine alternde Gesellschaft möchte Panasonic dazu beitragen, Chinas Vision "Healthy China 2030" (Gesundes China 2030) zum Leben zu erwecken. Panasonic stellte auch die neuesten Technologien vor, die zur Geschäftsszene beitragen.

Panasonic booth at CIIE 2019 (Photo: Business Wire)

[Video] CIIE 2019 Panasonic Highlights The 2nd China International Import Expo (Die zweite Internationale Importmesse Chinas)

https://youtu.be/CbvZClNirQc

Panasonic Stand-Highlights

Lösungen für ein gesundes Leben und eine alternde Gesellschaft

1. "Healthy Environment Unit" (Einheit für eine gesunde Umgebung)

Mit der Weiterentwicklung der Sensor- und Datenanalysetechnologie können Räume und Geräte die Veränderungen Ihres Körpers erfassen und Vorschläge machen, die Ihnen dabei helfen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Mit Sensoren, die Ihren Herzschlag, die Anzahl der Atemzüge, die Häufigkeit, mit der Sie sich im Bett gedreht haben, und einer KI, die Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Geruch auf der Grundlage früherer Daten optimal reguliert, wird ein angenehmes Schlafklima im "vital sensing bedroom" (Schlafzimmer mit Sensorfunktion) geschaffen.

Im Badezimmer misst die "Vital Sensing Toilet" (Toilette mit Sensorfunktion) Ihren Herzschlag und Ihren Blutdruck und verwendet die KI, um Ihr Stresslevel zu bestimmen und Vorschläge zu machen, die Ihnen beim Entspannen helfen. Wenn Sie das Waschbecken benutzen, misst der "Smart Mirror" (Smart-Spiegel) Ihr Gewicht und Ihren Körperfettanteil, um Menüs und körperliche Trainingsmethoden vorzuschlagen, die am besten zu Ihrer körperlichen Verfassung passen.

[Video] For Healthy Life (Für ein gesundes Leben) Panasonic CIIE 2019 ????

https://youtu.be/TGiYXZDv5BU

2. "Barrier Free Villa" (Barrierefreie Villa)

Panasonic schlug kompakte, hochfunktionelle und stilvolle Renovierungsideen vor, die älteren Menschen helfen, unabhängig zu leben, indem Barrieren beseitigt werden. Es wurden Beispiele für Schlafzimmerrenovierungen mit durchdachten Made in Japan-Lösungen und für ältere Menschen geeignete Pflegeeinrichtungensprodukte wie elektronische Betten, Beleuchtung usw. vorgestellt.

Darüber hinaus sind ältere Menschen möglicherweise beim Gehen nicht mehr so zuversichtlich wie zuvor. Die auf der Ausstellung vorgestellten "Walking training robots" (Lauftrainingsroboter) sind mit einer KI-fähigen Steuerungstechnologie ausgestattet, die automatisch die Gehfähigkeit des Benutzers analysiert und ein geeignetes Lauftraining mit der optimalen körperlichen Belastung bietet, um älteren Menschen zu helfen, unabhängig zu bleiben.

[Video] For Aging Society (Für die alternde Gesellschaft) Panasonic CIIE 2019 ????

https://youtu.be/e23n882OcdM

3. "Healthy and Comfortable LDK Environment" (Gesunde und komfortable LDK-Umgebung)

In der komfortablen LDK-Umgebung, in der Benutzer einfach auf Informationen über ihren Gesundheitszustand zugreifen können und wie sie diesen besser verwalten können, präsentierte Panasonic seine transparente organische Leuchtdiode (OLED). OLED fügt sich in den Innenraum ein und schafft ein Umfeld, das für die Gesundheit der Familie oder die Szene optimal ist, sowie ein künstliches Himmelsfenster, das dem Raum Helligkeit und Offenheit verleiht, und eine Küche mit viel Stauraum und ausgeklügelten Hacks für die Hausarbeit.

[Video] For Living, Dining Kitchen (Für Wohnzimmer, Esszimmer Küche) Panasonic CIIE 2019

https://youtu.be/I4kYSBpQbPw

4. "Food Safety and Security" (Lebensmittelsicherheit)

Unter Verwendung der neuesten Technologien schlug Panasonic eine Komplettlösung vor, die von der Lebensmittelproduktion über die Vorkühlung von Lagersystemen bis hin zum Transport bei niedrigen Temperaturen und Kühlhäusern reicht.

5. "Air Quality" (Luftqualität)

In diesem Abschnitt wurden Lösungen vorgestellt, die eine hervorragende Luftqualität sowohl für Privathaushalte als auch für zentral gekühlte/beheizte Einrichtungen bieten.

[Video] For Air Quality (Für Luftqualität) Panasonic CIIE 2019 ??

https://youtu.be/AVqtYIQXt3E

6. "Home Appliances" (Haushaltsgeräte)

Für den Bereich "Cooking" (Kochen) stellt Panasonic einen Tajine-Topf vor, mit dem Sie ohne Wasser kochen können, einen 3-in-1-Ofen, der in kurzer Zeit dämpfen und backen kann, Teilgefrier- und Nanotechnologien sowie einen kompakten großen Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen. In Bezug auf "Beauty" (Schönheit), stellte Panasonic seine High-End-X-Serie vor. Dazu gehören seines einzigartigen Föns, die das Haar mit Feuchtigkeit versorgen und es seidig glatt machen, was durch einen Ioneneffektor, der die Haut ab der Keratinschicht mit hochmolekularer Osmose befeuchtet, ermöglicht wird, und ein HF-Gesichtsmassagegerät, das die Haut schön macht und festigt.

[Video] Beauty Product (Schönheitsprodukt) Panasonic CIIE 2019 ??

https://youtu.be/nEnp3BiKrTM

Fortgeschrittene Technologie

1. "Pure Hydrogen Fuel Cell" (Reine Wasserstoff-Brennstoffzelle)

Von energieverbrauchenden Städten zu neuen, nachhaltigen Städten. Panasonic stellte die reine Wasserstoff-Brennstoffzelle vor, die Energie liefert, die durch die Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt wird.

2. "Potential for Reuse, Industrialized Housing" (Potenzial für Wiederverwendung, industrialisiertes Wohnen)

Die Verbesserung des Lebens von 60 Millionen Menschen, die auf Baustellen arbeiten, ist ein wichtiges soziales Problem in China. Panasonic schlug mit seinen Geschäftspartnern Lösungen vor, die für diese Baustellen schnell provisorischen Wohnraum schaffen und mit vorübergehender medizinischer Versorgung und Veranstaltungsorten ausstatten können.

3. "Data Archiver" (Datenarchivierer)

Diese skalierbare Disc Library-Lösung kann das ständig wachsende Datenvolumen über lange Zeiträume hinweg speichern. Es handelt sich um ein Datenaufzeichnungsgerät mit hoher Kapazität, das Petabytes (PB) bis Exabytes (EX) von Big Data oder Videoinhalten speichern kann.

4. "Media Integration Studio Solution" (Medienintegration Studio-Lösung)

Diese fortschrittliche Lösung zur Medienintegration wird den Produktionsprozess von TV-Programmen neu erfinden.

5. "Spatial Presentation Solution" (Räumliche Präsentationslösung)

Der 360-Grad-Projektor und die menschlichen Sensoren sorgen gemeinsam für ein beeindruckendes Seherlebnis.

6. "Factory Automation" (Fabrikautomation)

Panasonic führte Lösungen ein, die jeden Bereich in der Fabrik optimieren und zur Fabrikautomation und zur Personaleinsparung beitragen können.

7. "Filing Management Solution" (Archivierungsmanagement-Lösung)

Ausgestattet mit einer leistungsstarken Scan-Technologie ist diese Lösung für das Archivmanagement sowohl für Regierungen als auch für Finanzinstitute und Bildungseinrichtungen optimal.

8. "Let's Note/Toughbook" (Notieren wir Robustes Buch)

Panasonic präsentierte seine hochmodernen Produkte, die dazu beitragen, die Effizienz in Arbeitsstätten zu verbessern.

9. "Olympic and Paralympic Games" (Olympische und Paralympische Spiele)

In diesem Abschnitt werden die Geschichte und die Kategorie von Panasonic als weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele vorgestellt.

[Video] Business Solutions Advanced Technology (Geschäftslösungen fortschrittliche Technologie) Panasonic CIIE 2019

https://youtu.be/uHYgl6E8opQ

[Video] Sponsoring-Aktivität Panasonic CIIE 2019

https://youtu.be/_XRwrccwU_s

Übersicht zum Panasonic-Stand

Zeitraum: 5. November (Di) 10. November (So), 2019

Ort: National Exhibition and Convention Center (Schanghai) 5.1H B4

Bodenfläche: 1.004 m2

Ausstellungsthema: "Placing customers first, always for a happy mind, happy body" (Kunden kommen immer an erster Stelle für einen glücklichen Geist und einen glücklichen Körper)

Inhalt: Gesundheits- und Soziallösungen, Spitzentechnologien

CIIE 2019 Offizielle Website von Panasonic (Chinesisch)

https://panasonic.cn/about/brand-story/CIIE2019/

Hier finden Sie eine Beschreibung des Panasonic-Standes, Informationen zum Ausstellungsort, Medienberichterstattung sowie weitere Informationen zur CIIE 2019.

https://panasonic.cn/cna/healthy-life (Chinesisch)

Panasonic stellt eine breite Palette von Inhalten über sein Gesundheits- und Wohlfahrtsgeschäft vor, einschließlich Interviews mit Experten aus verschiedenen Bereichen wie Bauwesen, Medizin, Schönheit, Psychologie usw.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilindustrie und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat sich weltweit ausgebreitet und betreibt heute 582 Tochtergesellschaften und 87 angeschlossene Unternehmen auf der ganzen Welt. Es erzielte in dem am 31. März 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 8.003 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter https://www.panasonic.com/global.

Quelle: https://news.panasonic.com/global/topics/2019/73428.html

