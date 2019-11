GoldIn der abgelaufenen Handelswoche konnte sich der Goldpreis unterhalb seiner bisherigen Unterstützungslinie, die nun kurzfristige Widerstände darstellen, stabilisieren. Der Goldpreis gewann im Wochenverlauf 0,6 % und schloss am Freitag mit 1.467,92 Dollar. Der Dollar notierte gegen den Euro im Wochenvergleich kaum. Die Aktienmärkte in den USA waren weiter im Risk-on-Modus und erreichten neue Allzeithochs. Trotzdem kam es bei Gold zu keinem weiteren Verkaufsdruck. Die Umsätze waren wenig signifikant, was aber nicht für das Preisniveau zutraf. Das Interessanteste am Goldpreis ist aktuell, dass er eine Punktlandung auf seinem, bereits in der vergangenen Woche erwähnten 38,2%-Fibonacci-Retracement hingelegt hat. Dieses Niveau liegt zwar unter der bereits erwähnten Widerstandszone bei 1.472,16 Dollar, welche aus dem Zwischentief vom 30.09.2019 herrührt. Diese strukturelle Unterstützung wird verstärkt durch die statische Unterstützung (rote Linie), die sich am 18.07.2019 und dem Folgetag bildete und die auf fast demselben Niveau liegt. Darauf liegt aktuell die charttechnische Hoffnung, denn die 200-Tage-Linie ist nach wie vor um einiges vom aktuellen Kurs entfernt. Die Saisonalität ist positiv, ebenso die letzte Entwicklung der Nettoposition der Commercials an der COMEX: Diese verringerte sich per 12.11.2019 um 5 % (den Vorwochenanstieg) auf 301.468 Kontrakte, wobei das Open Interest um 3 % auf 708.463 Kontrakte stieg. Der Goldpreis versucht also, sich dynamisch zu stabilisieren. Bislang fehlt allerdings noch ein überzeugendes Chartmuster. Bis dahin ist weiter Geduld erforderlich.

