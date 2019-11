Die ABB (WKN: 919730)-Aktie sieht in vielerlei Hinsicht vielversprechend aus. Zunächst einmal ist ABB eines der größten Roboterunternehmen der Welt und ist somit eine super Möglichkeit, in einen langfristigen Markt zu investieren. Außerdem bringt die Aktie derzeit eine Dividendenrendite jenseits von 4 % - ein schöner Rettungsanker in der sehr zyklischen Roboter- und Automatisierungsbranche. Lass uns aber mal schauen, was Investoren wissen sollten, bevor sie hier einsteigen. Kaufen für die Dividende? ...

