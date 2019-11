Viele eifrige Sparer würden vermutlich gerne investieren, hinterfragen jedoch, ob sie wohl die notwendigen finanziellen Mittel besitzen. So mancher hält die Börse schließlich für einen Platz, an dem sich nur Reiche tummeln. Ein Missverständnis, das längst ausgeräumt gehört. Nichtsdestoweniger hat mancher den seiner Ansicht nach geringen Betrag von 100 Euro monatlich übrig und zweifelt daran, ob das ausreichend ist, um zu investieren. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was mit "nur" 100 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...