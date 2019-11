Köln (ots) -Im Mai 2020 wird der DEUTSCHE KAMERAPREIS zum 30. Mal verliehen. DerPreis zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Branche imdeutschsprachigen Raum und würdigt seit 1982 herausragende Leistungenin Bildgestaltung und Schnitt. Zu Beginn wurde die Auszeichnung allezwei Jahre in Köln verliehen, später jährlich. Aus diesem Grund wirdim 38. Jahr des Bestehens "erst" der 30. DEUTSCHE KAMERAPREISvergeben.Neu im Jubiläumsjahr: Die bisherige Kategorie "Kinospielfilm" öffnetsich als Kategorie "Spielfilm" nun für Filme aller Ausspielwege. Unddie Zusammenarbeit vom DEUTSCHEN KAMERAPREIS und der photokina führtzwei bildgewaltige Events in Köln endlich zusammen.Die "neue" Kategorie SpielfilmMit der Öffnung und Umbenennung der Kategorie "Kinospielfilm" in dieweiter gefasste Kategorie "Spielfilm" trägt der DEUTSCHE KAMERAPREISder Tatsache Rechnung, dass Spielfilme längst nicht mehr nur für diegroße Kinoleinwand produziert werden, sondern verstärkt auch fürOnline-Plattformen und Streaming-Anbieter.Walter Demonte, Geschäftsführer des DEUTSCHEN KAMERAPREISES Kölne.V.: "Das jüngste Werk des Regie-Großmeisters Martin Scorsese machtdie Entwicklung in der Medienlandschaft deutlich. Nahezu gleichzeitigzum Kinostart ist sein neues Werk "The Irishman" auch onlineverfügbar. Ähnlich wie zuletzt bei der Serie entwickeln sich dieStreaming-Dienste und Online-Plattformen damit zu bedeutenden Playernin der Filmkunst."Kooperation mit der Fachmesse photokinaEine weitere Neuerung im Jubiläumsjahr: 2020 kooperiert der DEUTSCHEKAMERAPREIS erstmals mit der weltweiten Leitmesse der Foto-, Video-und Imaging-Branche photokina. Am 29. Mai 2020 findet diePreisverleihung im Rahmen der Messe im Theater am Tanzbrunnen in Kölnstatt.Offizieller WettbewerbsstartDer Wettbewerb um den 30. DEUTSCHEN KAMERAPREIS startet am 18.November 2019. Bis zum 10. Januar 2020 können sich Kameraleute sowieEditorinnen und Editoren um die renommierte Auszeichnung bewerben.Alle Informationen zur Bewerbung und zum Preis unterwww.deutscher-kamerapreis.deFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationKristina BauschTel. 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4441892