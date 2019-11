Die Mainzer Stadtwerke statuieren in puncto Elektromobilität ein Exempel: Zusätzlich zu den gut 80 vorhandenen öffentlichen Ladepunkten in Mainz und Umgebung ist am Sitz des Versorgers in der Rheinallee einer der größten Ladestandorte im Rhein-Main-Gebiet entstanden. Aktuell können bei den Stadtwerken bereits mehr als 40 Elektrofahrzeuge an Ladestationen mit Strom versorgt werden, die Hälfte davon ...

