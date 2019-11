Microsoft stampft die Cortana-Apps für iOS und Android ein und streicht den Sprachassistenten aus dem Microsoft Launcher. Microsoft wird die eigenständigen Cortana-Apps für iOS- und Android-Geräte einstampfen und seinen Sprachassistenten aus dem Microsoft Launcher entfernen. Das geht aus einem offiziellen Eintrag im Cortana-Supportangebot hervor. Listen und Erinnerungen mit Microsoft To Do weiterhin nutzbar Der 31. Januar 2020 ist der Stichtag, an dem Cortana laut The Verge unter anderem in den Ländern Deutschland...

