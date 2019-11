Freiburg (ots) - Die Macht im Bund erscheint zum Greifen nah. Nach innen diszipliniert das ungemein. Doch nun dürfte in der Partei und um sie herum eine Debatte an Fahrt gewinnen, die die Parteistrategen so lange wie möglich vermeiden wollen: Gehen die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl mit einem Kanzlerkandidaten ins Rennen - und wenn ja, mit wem? Baerbock schnitt in Bielefeld noch besser ab als Habeck. Dem dürfte klar geworden sein, dass er zwar bei Wählern besser ankommen mag. Für einen Durchmarsch in der Partei reicht es aber nicht. http://mehr.bz/debatte



