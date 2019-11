Gerade die jüngere Bevölkerung blickt mit purer Zuversicht auf das kommende Jahr. Dies spiegelt sich auch beim Thema Geldanlage wieder, so rechnet fast jeder dritte Deutsche 2020 mit einer Optimierung seiner finanziellen Situation.? Mehrheit sieht finanzielle Verbesserung ? Deutsche fokussieren verstärkt ETFs ? Sparbuch bleibt trotz Nullzins ubiquitärDie von der European Bank for Financial Services (kurz: ebase) in Auftrag gegebenen Studie "Finanzielle Vorsätze 2020" kommt zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...