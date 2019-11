Der chinesische Internetriese Alibaba und das New Yorker Startup Lolli arbeiten zusammen, um Kunden einen Bitcoin-Cashback-Service anzubieten.? Alibaba und Startup Lolli kooperieren für Bitcoin-Cashback-Dienstleistung ? Kunden sollen bis zu 5 Prozent ihres Einkaufs zurückerhalten ? Der Service wird zunächst nur in den USA angebotenAliExpress bietet Bitcoin-Cashback anDas chinesische Unternehmen Alibaba kündigte kürzlich eine Kooperation mit dem in New York ansässigen Einzelhandels-Startup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...