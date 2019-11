=== *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 09:00 DE/Bundeskabinett, Fortsetzung Digitalpolitische Klausur, ab 14:00 Kabinettssitzung, 15:15 gemeinsame PK von Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz, Schloss Meseberg *** 09:00 DE/Euro Finance Week (bis 22.11.), u.a. mit Reden von Finanzstaatssekretär Kukies (09:20), EZB-Vizepräsident De Guindos (09:30) und Bundesbank-Vorständin Mauderer (14:00), Frankfurt 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung Musterfeststellungsprozess gegen Volkswagen wegen des Dieselskandals 10:30 DE/DGB, BDI, IMK und IW, PK zu öffentlichen Investitionen für ein zukunftsfestes Deutschland, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zur Fünf-Jahres-Planungsrunde 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November 12:05 DE/IG Metall, bundesweiter Aktionstag bei Osram mit Kundgebung vor der Konzernzentrale in München *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Maryland, College Park ===

