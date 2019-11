Gruppe 7 soll mit der Erkundung zukunftsorientierter Lösungen beginnen; Bewerbungsschluss 30. November 2019

Programm bezieht sich auf von der Regierung bestimmte Herausforderungen in Schlüsselsektoren

Dubai Future Accelerators (DFA), eine Initiative der Dubai Future Foundation (DFF) und der Regierung Dubais, ist erneut auf Talentsuche unter den weltweit innovativsten Start-ups und neue Maßstäbe setzenden Unternehmen, die sich an ihrem Vorzeigeprogramm beteiligen wollen.

Dubai Future Accelerators convened participants to brainstorm innovative solutions at Cohort 6 (Photo: AETOSWire)

DFA ist als Beschleuniger für Geschäftsentwicklung und Markteintritt aufgestellt und bezieht sich jeweils auf die spezifischen Anforderungen ihrer Partner. Die Start-ups und neue Maßstäbe setzenden Unternehmen, die den Anforderungen der Partner entsprechende Software oder Produktlösungen anbieten, sind eingeladen, ihre Bewerbungen bis 30. November 2019 einzureichen.

Gruppe 7 wird Start-ups einladen, mit aufkommenden Technologien zu experimentieren, darunter künstliche Intelligenz (KI). So soll intensiv nach innovativen Lösungen für die wahrscheinlichen Herausforderungen gesucht werden, denen sich die Städte der Zukunft in Schlüsselbranchen wie Gesundheitsversorgung, Transport und Sicherheit gegenübergestellt sehen.

DFA erleichtert die Zusammenarbeit, damit die Unternehmen Hand in Hand mit Regierungsstellen arbeiten können, um ihre branchenspezifischen Probleme anzugehen. Die teilnehmenden Regierungspartner umfassen die Behörden für die Strom- und Wasserversorgung (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA), Verkehr und Transport (Roads and Transport Authority, RTA), Gesundheit (Dubai Health Authority, DHA) sowie Dubai Police und Etisalat Digital.

Der Beginn der diesjährigen Ausgabe des Programms folgt auf den Erfolg sechs früherer Gruppen, die 13 Regierungsstellen und 219 Start-ups zusammenführten, um 97 Herausforderungen zu lösen. Weiterhin unterzeichneten 71 Prozent dieser Start-ups Vereinbarungen mit ihren Partnerorganisationen, um ihre Lösungen in Pilotprojekten zu testen oder sie in ihren Organisationen zu implementieren.

Das intensive, neunwöchige Programm von Dubai Future Accelerators schließt Partnerschaften zwischen Regierungsstellen und Unternehmen aus dem privaten Sektor von Dubai und Start-ups, neue Maßstäbe setzenden Unternehmen und innovativen KMU weltweit, um gemeinsam bahnbrechende Lösungen zu erstellen. Das Programm bietet Unternehmern die einzigartige Gelegenheit, die Stadt als Testfeld für ihre fortschrittlichen Prototypen zu verwenden.

Die Unternehmen, die für die 7. Gruppe ausgewählt werden, sind zu einem Programm vor Ort eingeladen, wo die Teilnehmer sich den direkten Zugang zu leitenden Entscheidungsträgern, den Zugriff auf einen gemeinsamen Arbeitsraum, eine bezahlte Flugreise nach Dubai und wieder zurück sowie bezahlte Unterkunft für die Dauer ihrer Teilnahme in einem Mentorenprogramm zunutze machen können. Darüber hinaus beteiligt sich die DFA nicht finanziell an den teilnehmenden Start-ups.

Interessierte Start-ups, die eine Teilnahme an den Lösungen für weltweite Herausforderungen und Formgebung für die Zukunft anstreben, können sich jetzt unter https://dubaifutureaccelerators.com/en/ anmelden.

