Der größte Spezialist in der Zahntechnik ist Straumann aus Basel. 14 Mrd. Franken Marktwert sind einmalig, Marktanteil jedoch sehr groß und unter dem Dach von Straumann gibt es weitere Spezialisten, die weltweit eine noch größere Position reflektieren. Z.B. Align Technology, die erst 1997 gegründet wurden und seitdem wächst die Firma mit doppelter Geschwindigkeit. Was macht man daraus? Das ist eine riskante Wette aber mit Zukunft. Auch dazu lesen Sie bitte die Actien-Börse und den Aktionärsbrief.



