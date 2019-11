Die auf laserbasierte Blutzuckermessung spezialisierte Firma startete am Freitag mit der Zeichnung und dem ersten Handelstag am 29.11.. 27 % der Aktien werden Streubesitz sein und die Einnahmen fließen voll an das Unternehmen. Die Altaktionäre geben keine Anteile ab. Umsätze bisher null, ab 2021 sollen es 36 Mio. Euro sein und zwei Jahre später 175 Mio.. Äußerst ambitiös, aber etwas Neues kostet mehr Geld. Lesen Sie dazu Actien-Börse und Aktionärsbrief.



