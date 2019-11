Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Ergebnsschätzungen für die Lkw-Tochter von VW in einer am Montag vorliegenden Studie an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei berücksichtigte sie auch schwächere Margen von MAN. Unter anderem wegen der geringeren Bewertung unterstrich die Expertin ihre Kaufempfehlung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 02:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TRAT0N7

AXC0049 2019-11-18/07:28