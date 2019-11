The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254PH6 KRED.F.WIED.19/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2TR6H3 BRANDENBURG LSA 19/39 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0U81 DZ BANK IS.A1225 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T0R0 DEKA IHS MTN S.7681 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000DK0VRA2 DEKA FESTZINS ANL 19/44 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013461274 ERAMET SA 19/25 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013461688 AGENCE FR.DV 19/35 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA GB00BKLBNP73 ENERGYKEY F. 19/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0005390874 ITALIEN 19/27 BD02 BON EUR NCA XFRA US418056AW74 HASBRO 19/22 BD02 BON USD NCA XFRA US418056AX57 HASBRO 19/24 BD02 BON USD NCA XFRA US418056AY31 HASBRO 19/26 BD02 BON USD NCA XFRA US418056AZ06 HASBRO 19/29 BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAR75 ABBVIE 19/39 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAS58 ABBVIE 19/49 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAU05 ABBVIE 19/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAV87 ABBVIE 19/29 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU8067TAQ95 SCI.GMS INTL 19/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU8067TAR78 SCI.GMS INTL 19/29 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1626169194 INTL FIN. CORP. 17/21 MTN BD02 BON RUB NCA XFRA XS2010037765 HEIMST.BOST. 19/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS2010038227 MOODY'S CORP 19/30 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2080317832 BALL 19/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2080318053 BALL 19/27 BD02 BON EUR N