FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.154 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.062 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EURME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM. 0.210 EUR1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.118 EUR7CO XFRA IT0005136681 COIMA RES S.P.A. 0.100 EURCK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.620 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.113 EURUEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.084 EURTHK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.013 EUR821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.027 EURDNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.236 EURXFRA DE000HLB3VM0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11C/18 0.001 %XFRA DE000HLB3VN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11D/18 0.002 %