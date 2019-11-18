Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Montag, 18.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 617 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 899026 ISIN: BRELETACNOR6 Ticker-Symbol: L3X 
Frankfurt
18.11.19
08:06 Uhr
7,500 Euro
-0,150
-1,96 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,500
8,000
08:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BROADMARK REALTY CAPITAL
BROADMARK REALTY CAPITAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BROADMARK REALTY CAPITAL INC9,750+1,04 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA7,500-1,96 %
HELIOSPECTRA AB0,548+0,92 %
LIGHTSPEED DISCOVERIES INC0,0350,00 %
TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA0,220-6,20 %