FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
L3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
TV9 XFRA IT0001351383 TREVI-FIN. INDUSTR. EO0,5
XFRA CA61174P4033 MONSTER URANIUM
35R XFRA US89653L1061 TRINITY ME. CL.A DL-,0001
H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
L3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
TV9 XFRA IT0001351383 TREVI-FIN. INDUSTR. EO0,5
XFRA CA61174P4033 MONSTER URANIUM
35R XFRA US89653L1061 TRINITY ME. CL.A DL-,0001
H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)