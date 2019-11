FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grand City Properties hat zwar in den ersten neun Monaten 2019 ein flächenbereinigtes Netto-Mietwachstum von 3,6 Prozent verbucht und operativ ein Wachstum verzeichnet. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen aber weniger als im Vorjahreszeitraum, was unter anderem auch an höheren Nettoverbindlichkeiten liegt.

Das bereinigte EBITDA legte um 8 Prozent auf 220 Millionen Euro zu und der FFO I wuchs um 7 Prozent auf 160 Millionen Euro. Das Periodenergebnis sackte auf 364,60 Millionen Euro von vorher 441,147 Millionen Euro ab. An dem Ausblick hält das MDAX-Unternehmen fest. Grand City rechnet weiter mit einem FFO I von 211 Millionen bis 213 (Vorjahr: 198) Millionen Euro. Je Aktie soll die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO I (Funds from Operations) wie geplant bei 1,26 bis 1,27 (1,19) Euro liegen. Die Dividende je Aktie sieht das Unternehmen bei 0,82 oder 0,83 (0,77) Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 01:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.