Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzerwartungen für den Essenslieferdienst in 2019 und den drei Folgejahren. Die Änderungen betrafen vor allem das Geschäft in Nahost und Nordafrika./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2019 / 16:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-11-15/23:16

ISIN: DE000A2E4K43