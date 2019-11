Am Freitag äußerten sich amerikanische Regierungsvertreter positiv zum Verlauf der Handelsgespräche zwischen China und den USA, am Wochenende kamen von der chinesischen Seite optimistische Äußerungen.Dem Goldpreis hat dies einen leicht negativen Wochenauftakt beschert. Außerdem wies der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC einen nachlassenden Optimismus großer und kleiner Terminspekulanten aus. So haben Großspekulanten (Non-Commercials) ...

