Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 375 auf 395 dänische Kronen angehoben. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den starken Kursanstieg der Aktie des Diabetes-Spezialisten dank einer starken und nachhaltigen Kapitalrendite sowie eines herausragenden Wachstums. Sein bisheriges Kursziel sei inzwischen überschritten. Nun sei es Zeit für eine Pause, auch angesichts der Markteinführung des Blutzucker senkenden oralen Mittels Rybelsus./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

