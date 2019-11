Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Ergebnisse außerhalb der USA hätten im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Gerade in Deutschland laufe es rund. Die neue Mindestdividende von 60 Cents je Aktie wertet der Experte positiv./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-11-18/08:24

ISIN: DE0005557508