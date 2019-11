Funkwerk AG: Dr. Andreas Schmid scheidet zum 31.12.2019 aus dem Vorstand der Funkwerk AG aus DGAP-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Personalie Funkwerk AG: Dr. Andreas Schmid scheidet zum 31.12.2019 aus dem Vorstand der Funkwerk AG aus 18.11.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Dr. Andreas Schmid scheidet zum 31.12.2019 aus dem Vorstand der Funkwerk AG aus Kölleda, 18. November 2019 - Dr. Andreas Schmid, seit 1. August 2018 ordentliches Mitglied des Vorstands der Funkwerk AG, scheidet als Vorstand der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 im gegenseitigen Einvernehmen aus, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der Aufsichtsrat hat die Amtsniederlegung von Herrn Dr. Schmid einstimmig angenommen und einem Aufhebungsvertrag zugestimmt. Die Aufgaben von Herrn Dr. Schmid, der im Vorstand der Funkwerk AG die Geschäftsfelder Videosysteme und Internet of Things verantwortete, übernimmt ab 1. Januar 2020 bis auf weiteres Frau Kerstin Schreiber als Alleinvorstand, die dem Vorstand der Funkwerk AG seit 2013 angehört und das Unternehmen bereits von April 2014 bis Juli 2018 in Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften erfolgreich allein führte. Die Funkwerk AG mit Hauptsitz in Kölleda/Thüringen und Tochtergesellschaften in München, Nürnberg und Bremen ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für Schienenverkehr, öffentlichen Nahverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 9597871, info@tik-online.de --------------------------------------------------------------------------- 18.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Funkwerk AG Im Funkwerk 5 99625 Kölleda Deutschland Telefon: +49 (0)3635 458 0 Fax: +49 (0)3635 458 399 E-Mail: info@funkwerk.com Internet: www.funkwerk.com ISIN: DE0005753149 WKN: 575314 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 914459 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 914459 18.11.2019 ISIN DE0005753149 AXC0065 2019-11-18/08:31