Die NAGA Group hat nach Einschätzung von SMC-Research schwache Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit aber die Talsohle durchschritten und rechnet künftig mit hohen Zuwächsen.

NAGA vollziehe gemäß SMC-Research im laufenden Jahr eine deutliche Kurskorrektur in Form einer Fokussierung auf das Kernangebot, die App NAGA Trader und das Brokerage. Damit reagiere das Unternehmen auf die klaren Defizite in der Produktqualität und der Vermarktung, die sich aus dem zuvor sehr breiten Produktangebot ergeben haben. Auch habe im Zuge der Refokussierung die Organisation verschlankt und die Kostenbasis deutlich gesenkt werden können.

Unter dem Motto "NAGA 2.0" werde nun die Expansion im südostasiatischen Raum forciert. Diese sei erfolgreich angelaufen und dürfte zusätzlich von der künftig noch engeren Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern FOSUN profitieren, der eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 5 Mio. Euro bereitstelle und seinen Anteil an NAGA auf mehr als 50 Prozent ausbaue.

Vor diesem Hintergrund gehe das Researchhaus davon aus, dass die Gesellschaft mit den schwachen Zahlen des ersten Halbjahres die Talsohle durchschritten habe und künftig deutlich wachsen werde. In Verbindung mit den durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen sollte das aus Sicht der Analysten schon 2020 eine deutliche Ergebnisverbesserung ermöglichen.

Als Reaktion auf die Halbjahreszahlen habe SMC-Research die Annahmen zur Erlösentwicklung in diesem Jahr und zu den zu erwartenden Margenverbesserungen im gesamten Schätzzeitraum zwar etwas reduziert, die Analysten rechnen aber weiterhin mit hohen Zuwächsen. Daraus resultiere ein neues Kursziel von 1,60 Euro (zuvor: 1,70 Euro), was immer noch ein erhebliches Kurspotenzial biete. Wie bislang laute das Urteil aber weiterhin "Hold", bis sich der Erfolg der neuen Wachstumsstrategie deutlicher in den Geschäftszahlen niederschlage.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.11.19, 8:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.11.19 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 18.11.19 um 7:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-18-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.