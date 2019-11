Zürich (ots) - Der Startschuss für den Sanitas Challenge-Preis 2020 ist erfolgt. Ab sofort können sich Vereine und Organisationen online um die begehrten Förderpreise bewerben. Gesucht sind Projekte, die junge Menschen nachhaltig für Sport und Bewegung begeistern. In einer ersten Phase werden die acht besten regionalen Projekte erkoren. Die Siegerprojekte sind automatisch für den nationalen Sanitas Challenge-Preis qualifiziert, der Ende Oktober 2020 vergeben wird.Die Krankenversicherung Sanitas belohnt mit dem Sanitas Challenge-Preis Engagements, die sich mit innovativen Ideen und Projekten aktiv für die nachhaltige Bewegungsförderung des Nachwuchses einsetzen. Gesucht werden Projekte, die über den normalen Trainingsbetrieb hinausgehen. Nach einer ersten Beurteilungsphase durch eine Fachjury der ETH Zürich werden maximal acht Projekte in die regionale Jurierung geschickt. Die Erstplatzierten gewinnen jeweils 5000 Franken und sind automatisch für den nationalen Sanitas Challenge-Preis von Ende Oktober 2020 nominiert. Der nationale Sieger gewinnt zusätzlich 20 000 Franken für sein Projekt.Online-Bewerbung ab sofort möglichAb sofort können sich Vereine und Organisationen unter www.sanitas.com/bewerben mit ihren Projekten um den Sanitas Challenge-Preis 2020 bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 16. Februar 2020. Die Eingabe der Dossiers ist nur online möglich.Prominente Jury wählt nationalen SiegerDer nationale Sieger wird durch eine prominent besetzte Jury gewählt. Sie besteht aus der SRF Sportmoderatorin Daniela Milanese, der ehemaligen Schweizer-Nati Fussballerin und Eishockey-Spielerin Kathrin Lehmann und weiteren Persönlichkeiten aus der Sport- und Medienwelt.Erhöhung der PreisgelderDie Preisgelder für den nationalen zweiten und dritten Platz und für den Sieger des Publikumsvotings wurden erhöht. Das national zweitplatzierte Projekt erhält neu 15'000 Franken statt 10'000 Franken, das drittplatzierte 10'000 Franken statt 5'000 und der Sieger des Publikumsvotings erhält neu 5 000 Franken anstelle von 1 000 Franken.Der Startschuss für den Sanitas Challenge-Preis 2020 ist erfolgt. Ab sofort können sich Vereine und Organisationen online um die begehrten Förderpreise bewerben. Gesucht sind Projekte, die junge Menschen nachhaltig für Sport und Bewegung begeistern. In einer ersten Phase werden die acht besten regionalen Projekte erkoren. Die Siegerprojekte sind automatisch für den nationalen Sanitas Challenge-Preis qualifiziert, der Ende Oktober 2020 vergeben wird.Die Krankenversicherung Sanitas belohnt mit dem Sanitas Challenge-Preis Engagements, die sich mit innovativen Ideen und Projekten aktiv für die nachhaltige Bewegungsförderung des Nachwuchses einsetzen. Gesucht werden Projekte, die über den normalen Trainingsbetrieb hinausgehen. Nach einer ersten Beurteilungsphase durch eine Fachjury der ETH Zürich werden maximal acht Projekte in die regionale Jurierung geschickt. Die Erstplatzierten gewinnen jeweils 5000 Franken und sind automatisch für den nationalen Sanitas Challenge-Preis von Ende Oktober 2020 nominiert. Der nationale Sieger gewinnt zusätzlich 20 000 Franken für sein Projekt.Online-Bewerbung ab sofort möglichAb sofort können sich Vereine und Organisationen unter www.sanitas.com/bewerben mit ihren Projekten um den Sanitas Challenge-Preis 2020 bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 16. Februar 2020. Die Eingabe der Dossiers ist nur online möglich.Prominente Jury wählt nationalen SiegerDer nationale Sieger wird durch eine prominent besetzte Jury gewählt. Sie besteht aus der SRF Sportmoderatorin Daniela Milanese, der ehemaligen Schweizer-Nati Fussballerin und Eishockey-Spielerin Kathrin Lehmann und weiteren Persönlichkeiten aus der Sport- und Medienwelt.Erhöhung der PreisgelderDie Preisgelder für den nationalen zweiten und dritten Platz und für den Sieger des Publikumsvotings wurden erhöht. Das national zweitplatzierte Projekt erhält neu 15'000 Franken statt 10'000 Franken, das drittplatzierte 10'000 Franken statt 5'000 und der Sieger des Publikumsvotings erhält neu 5 000 Franken anstelle von 1 000 Franken.Die Preisgelder 2020 (regional und national)114'000 FrankenRegionaler Sanitas Challenge-Preis:Summe regional (8 Regionen): 64'000 Franken 1. Rang 5000 Franken / 2. Rang 2000 Franken / 3. Rang1000 FrankenNationaler Sanitas Challenge-Preis:Summe national: 50'000 Franken 1. Rang 20'000 Franken / 2. Rang 15'000 Franken / 3. Rang 10'000 FrankenKontakt:Sanitas KrankenversicherungStefanie Bucher - stefanie.bucher@sanitas.com - 044 446 47 28 / 079531 84 85Original-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100836789