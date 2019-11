Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Männer dominieren in Deutschland nach wie vor viele technisch geprägte Berufe, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: 2018 arbeiteten fast 2 Millionen Männer in der Berufsgruppe Maschinen- und Fahrzeugtechnik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...