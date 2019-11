Lanxess treibt seine Ausrichtung auf die profitable Spezialchemie mit dem Verkauf einer Chromerz-Mine in Südafrika voran. Der 74-prozentige Anteil an dem Bergwerk geht an den südafrikanischen Anbieter von Chrom-Feinerzen Clover Alloys, wie der MDax -Konzern am Montag in Köln mitteilte. Angaben zum Preis der Transaktion, die bis Ende 2020 abgeschlossen sein soll, wurden keine gemacht. Lanxess-Chef Matthias Zachert hatte den Verkauf der Mine zuletzt bereits angekündigt, allerdings ohne einen Zeitpunkt zu nennen.

Bereits im August hatte Lanxess sich von einer Fabrik des in Südafrika angesiedelten Geschäfts mit Chrom-Chemikalien getrennt. Das Geschäft von Lanxess mit der Lederchemie schwächelt schon länger, auch wegen eines Streiks in der Mine in Südafrika im ersten Halbjahr./mis/stk

