FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess richtet sich weiter verstärkt auf die Spezialchemie aus und verkauft vor diesem Hintergrund seinen 74-prozentigen Anteil an einer Chromerz-Mine in Rustenburg/Südafrika an Clover Alloys, einen südafrikanischen Anbieter für Chrom-Feinerze. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Mit dem Abschluss der geplanten Transaktion, die noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden muss, rechnet Lanxess den weiteren Angaben zufolge bis Ende 2020.

Ein Anteil von 26 Prozent an der Mine verbleibe bei Dirlem, der Minderheitsgesellschaft, die die Arbeitnehmer und einige private Investoren repräsentiert.

Das Chromerz aus der Mine wird als Rohstoff beispielsweise in der Chemieindustrie, der Ferrochrom-Industrie sowie in Metallgießereien eingesetzt. An der Mine sind rund 500 Mitarbeiter sowie mehr als 1.000 Kontraktoren beschäftigt.

Bereits im August hatte Lanxess den Verkauf seines Chromchemiegeschäfts an die chinesische Brother Enterprises angekündigt.

