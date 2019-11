Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz zuversichtlicher Kommentare zu den US-chinesischen Handelsgesprächen gibt es weiterhin wenig Konkretes hinsichtlich eines Phase-1-Abkommens, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So sei ein hochrangiges (Liu, Lighthizer, Mnuchin) Telefongespräch am Samstag zwar "konstruktiv" verlaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...