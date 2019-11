Novartis weckt Hoffnungen für sein Herzmittel Entresto. Das Präparat hat zwar bei Patienten mit einer sogenannten diastolischen Herzinsuffizienz (HFpEF) in einer Studie die gesteckten Ziele knapp verfehlt. Allerdings deuteten die Daten darauf hin, dass es in bestimmten Untergruppen zu einer stärkeren Senkung der Krankenhausaufenthalte und kardiovaskulärer Todesfälle führen kann, teilte der Konzern am Sonntag mit.Novartis hatte im Sommer in seiner wichtigen Paragon-Studie mit Entresto die gesteckten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...