Die Deutsche Bank hat PSA mit Blick auf ein mögliches Zusammengehen mit Fiat Chrysler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 26 Euro gesenkt. Ein solcher Deal sei zwar sinnvoll, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings lägen die daraus möglicherweise resultierenden Risiken allein bei den Aktionären des französischen Autobauers. Dazu zählten die Restrukturierung und der Umgang mit der gestiegenen Komplexität des neuen Unternehmens./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2019 / 19:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-11-18/09:42

ISIN: FR0000121501