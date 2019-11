Der Kurs von Puma hat seit März 2019 einen Satz nach oben getan und legt aktuell eine kurze Verschnaufpause ein. Trotzdem besteht ein Vorteil auf der Long-Seite, wobei das all time high mittelfristig wieder getestet werden sollte. Turnschuhe, Shorts und Shirts der Marke Puma sind beliebt wie selten zuvor. Der Konkurrent von Adidas und Nike konnte in allen Marktsegmenten wachsen. Es waren viele kleine Schritte, die zum Erfolg beigetragen haben. Alles in Allem gelang es dem Management, wieder mehr ...

