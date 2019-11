FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hält an seinen Mittelfristzielen fest. Im Jahr 2020 soll die bereinigte operative Marge zwischen 6,5 bis 7,5 Prozent liegen, kündigte der Wolfsburger Konzern an. Fünf Jahre später soll die Rendite dann zwischen 7 und 8 Prozent liegen. Der Netto-Cashflow soll kommendes Jahr mindestens 10 Milliarden Euro erreichen, die Netto-Liquidität im Konzernbereich Automobile mehr als 20 Milliarden Euro.

"Wir halten weiterhin an unseren ambitionierten strategischen finanziellen Zielen für 2020 und 2025 fest", wird VW-CFO Frank Witter in der Mitteilung zitiert. Der Volkswagen Konzern zeige sich in einem zunehmend schwieriger werdenden konjunkturellen Umfeld unverändert "sehr robust". Eine "konsequente Kostendisziplin" sei allerdings notwendig, um die Ziele "nachhaltig zu erreichen", so Witter zu den Auswirkungen der am Freitag beschlossenen fünfjährigen Investitionsplanung auf die finanziellen Ziele des Konzerns.

Um 11 Uhr am Montag wird Witter zusammen mit VW-CEO Herbert Diess in einer Investorenkonferenz weitere Details zur Planungsrunde 68 nennen.

November 18, 2019 03:29 ET (08:29 GMT)

