FRANKFURT (Dow Jones)--Die italienische Großbank Unicredit verkauft ein notleidendes Kreditportfolio an die APS Holding und Balbec Capital. In dem Depot befänden sich bulgarische besicherte und unbesicherte Verbindlichkeiten mit einer Gesamtforderung von 50 Millionen Euro. Mit dem Verkauf setzt die Unicredit ihre Strategie weiter fort, den Bestand an Non-Performing-Exposures (NPE) zu senken. Der Verkauf dürfte die Ergebnisse des vierten Quartals beeinflussen.

November 18, 2019

